Isabel Veloso diz que vai ficar careca de novo durante nova fase do tratamento contra o câncer Influenciadora de 19 anos vai passar por transplante de medula e já se prepara para a queda de cabelo provocada pela quimioterapia Fabíola Reipert 09/07/2025 - 16h57

Isabel Veloso revelou que fará nova quimioterapia e que os fios vão cair mais uma vez Reprodução/Instagram

A influenciadora Isabel Veloso, de 19 anos, voltou a falar abertamente sobre o tratamento contra o câncer e contou que vai perder o cabelo mais uma vez. 😢

A jovem, que ficou conhecida nas redes sociais ao compartilhar sua luta contra a doença em estágio terminal, abriu uma caixinha de perguntas no Instagram nesta terça-feira (8) e foi direta ao responder se ficará careca de novo.

Ela explicou que vai passar por um transplante de medula óssea e que uma de suas irmãs é 50% compatível com ela. Agora, as duas vão para Curitiba (PR) fazer exames e confirmar se o transplante será possível ou se Isabel terá que esperar por outro doador.

“No transplante, passamos por uma quimioterapia bem forte para destruir a medula óssea que você tem, para então poder receber a nova. A quimioterapia é uma bomba no organismo, e acaba atacando as células boas também, inclusive as do folículo capilar, por isso a ‘queda’”, explicou.

‌



Ou seja: Isabel já se prepara para perder os cabelos novamente por causa da quimioterapia forte que antecede o transplante.

Atualmente, ela está fazendo imunoterapia, um tipo de tratamento que não provoca queda de cabelo, e explicou por quê:

‌



“A imunoterapia estimula o próprio sistema imunológico a reconhecer e atacar as células cancerígenas”, disse.

Isabel foi diagnosticada com câncer aos 15 anos e, aos 17, chegou a anunciar que a doença era incurável, interrompendo o tratamento. Em outubro do ano passado, retomou os cuidados médicos durante a gravidez — isso porque descobriu que o linfoma havia voltado a crescer quando já estava com cinco meses de gestação.

‌



Com 28 semanas, ela revelou que a doença havia se espalhado e atingido os pulmões. Depois do nascimento do bebê, Isabel começou uma nova fase do tratamento — e tem dividido tudo com os seguidores nas redes sociais.

