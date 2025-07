Ivete Sangalo ironiza banda que quer processá-la por copiar nome de nova turnê Cantora respondeu com deboche às ameaças de processo do grupo Clareou pelo uso da marca Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 09/07/2025 - 14h11 (Atualizado em 09/07/2025 - 14h33 ) twitter

Ivete respondeu com deboche às ameaças de processo do grupo Clareou Reprodução/Instagram/@ivetesangalo

A cantora Ivete Sangalo está no meio de uma polêmica com o grupo de pagode Clareou, e o motivo é o nome da nova turnê da cantora: “Ivete Clareou”.

Segundo a própria Ivete, o nome é uma homenagem à cantora Clara Nunes e ao samba. Só que o grupo Clareou não gostou nada disso e soltou uma nota de repúdio, dizendo que a marca “Clareou” é registrada por eles desde 2010 e que a cantora usou sem pedir autorização.

Mais que isso: eles disseram que tentaram conversar com a equipe da Ivete, mas não teve acordo... e agora estão falando até em processo por concorrência desleal! 😱

E o que a Ivete fez diante dessa confusão? Ironizou! 😅 Ela postou vídeos andando a cavalo e colocou como trilha sonora a música “Clareou”, do Xande de Pilares. Bem debochada, né?

‌



A equipe da cantora também se pronunciou e disse que o uso do nome “Ivete Clareou” é legítimo e que não infringe nenhum direito de terceiros.

Ou seja... vamos acompanhar os próximos capítulos dessa novela!

‌



Veja o post debochado de Ivete Sangalo:

