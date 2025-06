Justiça determina que Eduardo Costa volte a cumprir pena por xingar Fernanda Lima Sertanejo foi condenado a prestar serviço comunitário após chamar a apresentadora de ‘imbecil’ nas redes sociais Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 03/06/2025 - 13h40 (Atualizado em 03/06/2025 - 13h40 ) twitter

Eduardo Costa foi condenado em ação contra Fernanda Lima Reprodução/Instagram

O cantor Eduardo Costa vai ter que voltar a cumprir pena por causa daquele processo movido pela apresentadora Fernanda Lima. O sertanejo chamou a artista de “imbecil” nas redes sociais, foi condenado e agora precisa prestar serviços comunitários.

Só que, espertinho, ele parou de cumprir a pena no Rio de Janeiro, pois alegou que estava atrapalhando os shows e que mora em Minas Gerais. Mas a Justiça não comprou a desculpa e mandou ele voltar rapidinho para o batente.

Agora, os advogados do cantor estão fazendo de tudo para tentar transferir a pena para o “quintal” dele, em Belo Horizonte. Mas enquanto isso não rola, ele vai ter que dar um jeitinho na agenda e encarar a bronca.

A notícia saiu coluna da Fábia Oliveira.

