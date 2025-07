Liam Neeson e Pamela Anderson reagem a rumores de romance Atores encenam flagra de beijo e simulam surpresa durante entrevista Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 30/07/2025 - 10h54 (Atualizado em 30/07/2025 - 10h54 ) twitter

RESUMO DA NOT√ćCIA Liam Neeson e Pamela Anderson brincam com rumores de romance durante entrevista.

Atores encenaram um "flagra" de beijo no programa Today Show.

Química entre eles aumenta os rumores de um possível romance fora das telonas.

Liam já declarou que "amava Pamela" em uma ocasião anterior. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Liam Neeson e Pamela Anderson brincam com boatos de affair em aparição divertida na TV Reprodução/Instagram/@todayshow

Olha o clima de romance pintando no ar... e em Hollywood! ūüíč O veterano gal√£ Liam Neeson, de 73 anos, e a eterna musa Pamela Anderson, de 58 anos, est√£o dando o que falar ‚ÄĒ e n√£o √© s√≥ pelo novo filme! Os dois resolveram brincar com os boatos de affair e deixaram o p√ļblico em polvorosa!

Durante uma participa√ß√£o no Today Show, exibida na √ļltima ter√ßa-feira (29), os atores encenaram um ‚Äúflagra‚ÄĚ de beijo, como se estivessem sendo surpreendidos num momento √≠ntimo.

A publica√ß√£o do programa no Instagram causou o maior burburinho ‚ÄĒ e aumentou ainda mais os rumores de que os dois estariam vivendo um romance fora das telonas. Afinal, a qu√≠mica entre eles vem chamando aten√ß√£o desde o in√≠cio da turn√™ de divulga√ß√£o do remake de Corra que a Pol√≠cia Vem A√≠!, que estreia no Brasil em 14 de agosto.

E se você acha que é só atuação, segura essa: na pré-estreia do filme, que rolou na segunda-feira (28), em Nova York, Liam e Pamela reuniram suas famílias no red carpet.

‚ÄĆ



E a cereja do bolo? Liam j√° havia deixado escapar, no come√ßo deste ano, que ‚Äúamava Pamela‚ÄĚ, sem esconder o encantamento.

Ser√° que √© marketing de filme? Ou est√° rolando mesmo esse casal? ūüĎÄ

‚ÄĆ



Veja o v√≠deo do ‚Äúflagra‚ÄĚ do casal:

