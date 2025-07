Ana Castela faz piada após boatos de affair com Zé Felipe Cantora debocha dos boatos e diz, aos risos, que o sertanejo estaria ficando com Odorico Reis, amigo próximo dos dois Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 29/07/2025 - 14h47 (Atualizado em 29/07/2025 - 15h21 ) twitter

Ana Castela se pronuncia após boatos de affair com Zé Felipe Reprodução Instagram

Após os boatos de um suposto affair com Zé Felipe, Ana Castela decidiu se pronunciar — mas do jeitinho dela: tirando sarro da situação! Em um vídeo publicado nas redes sociais, a cantora aparece ao lado do sertanejo em clima de brincadeira e solta:

“Gente, eu vou assumir pra vocês, eu vou, eu vou! O Odorico [Reis] que tá ficando com o Zé Felipe!”

A fala, claramente irônica, simula uma confissão romântica, mas termina com a revelação cômica de que, na verdade, o envolvimento seria entre Zé Felipe e Odorico Reis, figura próxima dos dois.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.