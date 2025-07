Exclusivo: Zé Felipe se pronuncia sobre boatos de affair com Ana Castela Ao blog, cantor enviou comunicado via assessoria de imprensa falando da relação com a artista Blog da Thaís Sant'Anna|Thaís Sant'AnnaOpens in new window 29/07/2025 - 14h49 (Atualizado em 29/07/2025 - 15h37 ) twitter

Zé Felipe e Ana Castela são amigos por conviverem no mesmo ambiente Reprodução/Instagram/@zefelipe/@anacastelacantora

Zé Felipe se pronunciou nesta terça-feira (29) sobre os boatos de que estaria vivendo um affair com Ana Castela, após os dois serem vistos juntos em um parque em Orlando, nos Estados Unidos.

Um comunicado enviado pela assessoria do cantor ao blog explica que ele está fora do país para se dedicar ao projeto musical em espanhol.

“Por este motivo, seguiu para os Estados Unidos. Fez uma parada em Orlando onde encontrou com Ana Castela, como amigos foram aproveitar o dia nos parques.”

Segundo a nota, a relação com Ana não é amorosa. “Ainda esta semana, o cantor irá para Miami se reunir com um grupo de compositores. Reforçamos que Zé Felipe e Ana Castela são amigos, o que é bastante comum por conviverem no mesmo ambiente da música”.

Em suas redes sociais, Ana Castela tirou sarro dos boatos ao publicar um vídeo com Zé e um amigo. “Gente, eu vou assumir pra vocês, eu vou, eu vou! O Odorico [Reis] que tá ficando com o Zé Felipe!”, brincou ela.

Zé Felipe está solteiro desde o fim do casamento com Virginia Fonseca, anunciado pelos dois no dia 27 de maio no Instagram. Eles têm três filhos, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 10 meses.

Já Ana Castela terminou o namoro com Gustavo Mioto em dezembro de 2024. Eles estavam juntos há cerca de um ano e meio.

