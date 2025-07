Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, é condenado por agredir apresentadora: ‘Aliviada’ Informação foi confirmada ao blog pelo advogado da artista, que se pronunciou Blog da Thaís Sant'Anna|Thaís Sant'AnnaOpens in new window 22/07/2025 - 14h30 (Atualizado em 22/07/2025 - 14h44 ) twitter

Alexandre Correa também foi condenado a pagar uma multa de R$ 10 mil Reprodução/Instagram/@alexandrebellocorrea/@ahickmann

Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, foi condenado pela Justiça de São Paulo a um ano de prisão por agressão contra a apresentadora — ocorrida em novembro de 2023, na casa em que eles moravam na época, em Itu (SP). A informação foi confirmada pelo advogado da artista, Roberto Leonessa, ao blog nesta terça-feira (22).

Além da pena, que ele cumprirá em regime aberto, Correa também deverá pagar uma multa de R$ 10 mil pelos danos sofridos por Ana. A juíza Andrea Ribeiro Borges, da 1ª Vara Criminal de Violência contra a Mulher da capital paulista, também manteve a medida protetiva — em que o empresário é proibido de se aproximar ou ter contato com a apresentadora — com prazo indeterminado.

Ao blog, Ana Hickmann se pronunciou. “Estou aliviada que a justiça foi feita. Eu sabia que ia demorar, mas tudo acontece no tempo de Deus. Mais do que a condenação do meu agressor, estou muto satisfeita com a manutenção da medida protetiva, que impede que ele se aproxime de mim e da minha família, porque eu tenho muito medo dele. Ele sempre teve uma postura opressora, misógina e machista dentro de casa, e agora tornou isso público com ataques que não cessam, desde que tive coragem de me libertar”, declarou.

O caso ainda cabe recurso na 2ª instância do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

O blog tentou contato com Correa, mas não obteve resposta até a publicação desta nota.

