Maraisa e Fernando Mocó deixam de se seguir nas redes sociais e voltam horas depois

Relacionamento de Maraisa e Fernando Mocó é marcado por idas e vindas Reprodução/Instagram/@maraisa

Mais uma reviravolta no relacionamento de Maraisa e Fernando Mocó chamou a atenção dos fãs. O casal, que já viveu altos e baixos nos últimos anos, parou de se seguir nas redes sociais, o que bastou para acender o alerta de crise entre os seguidores. 😬

Os dois se conhecem desde a infância, mas só engataram um romance em 2023. Em setembro daquele ano, anunciaram o noivado — com direito a casamento marcado, depois adiado, e uma separação. No início de 2025, decidiram tentar de novo e reataram a relação.

O unfollow repentino foi suficiente para surgir especulações de que algo não ia bem. Apesar disso, Fernando continuava seguindo perfis de fã-clubes da dupla Maiara & Maraisa, o que manteve o público ainda mais atento.

Mas a tensão durou pouco: horas depois, os dois voltaram a se seguir, indicando que, pelo menos por enquanto, a relação segue firme. Ou quase! 👀

