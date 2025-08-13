Luva de Pedreiro é internado em hospital na Paraíba, e namorada revela estado de saúde Influenciador de 23 anos está hospitalizado em João Pessoa; Távila Gomes diz que ele já fez exames e passa bem Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 13/08/2025 - 10h15 (Atualizado em 13/08/2025 - 10h15 ) twitter

Luva de Pedreiro está internado na Paraíba Reprodução/Instagram/@luvadepedreiro

Iran Ferreira, o influenciador conhecido como Luva de Pedreiro, de 23 anos, está internado no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, na Paraíba. A informação foi confirmada pela namorada dele, Távila Gomes.

Na última terça-feira (13), Távila deixou os seguidores intrigados ao postar um story enigmático no Instagram com a frase: “O bom dia de hoje tá diferente.” 🧐

Horas depois, ela decidiu esclarecer a situação e contou que Iran está internado, mas fez questão de tranquilizar os fãs: “Passando pra deixar vocês tranquilos. Iran tá internado, mas tá bem, já fez exames e tá tudo ok. Logo vai receber alta, se Deus quiser.”

Apesar da calma no tom, a internação pegou todos de surpresa. Na noite anterior, o influenciador apareceu normalmente nas redes sociais de Távila, carregando sacos de arroz e refrigerante — sem nenhum sinal aparente de que algo estivesse errado com sua saúde.

Távila ainda agradeceu o apoio de quem está acompanhando o caso de perto: “Obrigada pelo carinho e preocupação de todos, familiares, amigos e fãs. Deus tá cuidado e protegendo.”

Até o momento, o motivo da internação não foi divulgado. O que será que aconteceu?

