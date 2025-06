Mayara Magri responde críticas e nega ter sido pivô de separações: “Não fui atrás de ninguém” Atriz se defende após acusações de ter acabado com casamentos famosos Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 02/06/2025 - 11h11 (Atualizado em 02/06/2025 - 11h11 ) twitter

Mayara Magri responde críticas e nega ter sido pivô de separações: "Não fui atrás de ninguém"

A atriz Mayara Magri, de 63 anos, decidiu quebrar o silêncio e rebater as críticas que vem recebendo há anos. Casada atualmente com o renomado autor de novelas Lauro César Muniz, de 87 anos — ex-marido da atriz e diretora Bárbara Bruno, filha de Nicette Bruno e Paulo Goulart —, Mayara foi acusada de ter sido o pivô da separação do casal, que esteve junto por mais de 20 anos.

Mas essa não foi a única vez que o nome da atriz esteve no centro de polêmicas amorosas. No passado, ela também se relacionou com o diretor Herval Rossano, de quem ficou viúva em 2007, e, na época, foi apontada como responsável pelo fim do casamento dele com a atriz Nívea Maria.

Durante participação no Aldine Müller Podcast, Mayara decidiu colocar os pingos nos is e defender sua trajetória:

“Falam muito assim: ‘Você tirou o marido de fulana’. Eu não tirei o marido de ninguém. Os dois estavam separados quando se envolveram comigo. Estavam, de verdade, separados e me procuraram. Vamos pensar o contrário. Eu sou uma mulher solteira, sem filhos, jovem e bonita... O homem também deseja. Eles vêm atrás de mim. Eu nunca fui atrás de ninguém”, afirmou.

‌



A atriz ainda fez questão de destacar que nunca se envolveu com ninguém por interesse:

“Não preciso deles, sempre me virei, sempre fui sozinha na vida. Fiz meu pé-de-meia, tenho a minha vida. Eles se interessaram e eu dou razão. Não tenho filhos para encher o saco, tenho uma vida estabelecida. Eles querem, e querem mesmo. Eu não saio procurando homens”.

‌



Sincera e direta, Mayara mostrou que não está disposta a carregar a culpa por decisões alheias — e deixou claro que nunca foi “a outra”.

