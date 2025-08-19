Logo R7.com
Ministério Público denuncia Tirullipa por importunação sexual contra três mulheres

Acusação envolve episódio em que ele teria puxado biquínis de convidadas de festa

Fabíola Reipert|Fabíola Reipert

Tirullipa foi denunciado por importunação sexual contra três mulheres Reprodução/Instagram

O humorista Tirullipa foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará por importunação sexual. Segundo a acusação, ele teria praticado, forçadamente, atos libidinosos com três mulheres durante a famosa Farofa da Gkay, que rolou no Ceará.

Durante uma “brincadeira”, Tirullipa puxou a parte de cima do biquíni de três convidadas da festa. A situação gerou tanta revolta que ele acabou sendo retirado do evento pelos próprios organizadores na época. 😳

Agora, o MP não só apresentou denúncia como deixou claro que não quer que o humorista seja beneficiado por nenhum tipo de acordo — querem o processo correndo como manda a lei.

Tirullipa tem dez dias para responder às acusações do Ministério Público.


A informação é da colunista Fábia Oliveira.

