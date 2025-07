Murilo Huff se irrita com Dona Ruth e pede investigação sobre herança de Léo Pai do filho de Marília Mendonça desconfia da gestão do patrimônio do herdeiro Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 18/07/2025 - 15h54 (Atualizado em 18/07/2025 - 15h54 ) twitter

Murilo Huff se irrita com Dona Ruth e pede investigação sobre herança de Léo Reprodução Instagram

A relação entre Murilo Huff e a família de Marília Mendonça voltou aos holofotes nesta semana. O cantor entrou com um pedido na Justiça para serem investigadas as movimentações financeiras nas contas do filho Léo, fruto de seu relacionamento com a cantora, falecida em 2021.

Murilo tomou a decisão após a ex-sogra, Dona Ruth, dar uma entrevista ao Fantástico que o deixou desconfortável. Ele teria considerado que Ruth omitiu fatos importantes sobre a gestão do patrimônio de Léo e, por isso, quer que a Justiça analise detalhadamente as movimentações bancárias do menino.

De acordo com o advogado de Murilo, o objetivo do pedido é garantir transparência e zelar pelos direitos do filho. Desde a morte de Marília, o pequeno Léo é herdeiro do legado deixado pela mãe, incluindo bens, direitos autorais e rendimentos significativos.

As polêmicas envolvendo Dona Ruth não são de hoje. Além das suspeitas sobre a administração dos recursos de Léo, ela foi citada em depoimentos de funcionárias como a responsável por orientações para esconder informações sobre a saúde do neto do próprio pai. Essas acusações também pesaram na decisão da Justiça de conceder a guarda unilateral do menino a Murilo.

O cantor não comentou publicamente sobre o caso, mas seus representantes afirmam que ele está agindo em nome da proteção ao filho e que prefere manter a discrição por enquanto. Dona Ruth ainda não se pronunciou oficialmente sobre o pedido, mas já afirmou em ocasiões anteriores que tudo o que pertencia à Marília está resguardado para o neto.

