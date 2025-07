Neymar vai ser tio? Foto de chá revelação na casa de Gabigol levanta suspeitas Foto tirada na casa de Gabigol com Rafaella, irmã de Neymar, aponta para uma possível gravidez do casal Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 31/07/2025 - 13h37 (Atualizado em 31/07/2025 - 13h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Foto na casa de Gabigol sugere gravidez de Rafaella Santos, irmã de Neymar.

A camiseta com adesivo "É menino" aponta para um possível chá de revelação.

Gabigol e Rafaella reataram o namoro, que é marcado por altos e baixos.

Rafaella expressou desejo de ser mãe e mencionou planos para o próximo ano. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Foto em rede social levantou suspeitas de gravidez de Rafaella Santos, irmã de Neymar Reprodução/Instagram

Uma foto publicada por um amigo de Gabriel Barbosa (Gabigol) chamou a atenção nas redes sociais e levantou a suspeita de uma possível gravidez da irmã de Neymar, Rafaella Santos, qual o jogador do Cruzeiro tem um relacionamento.

A foto apresentava uma camiseta com um adesivo dizendo “É menino” e indicava um possível chá de revelação que acontecia na casa do jogador do Cruzeiro, em Belo Horizonte.

Gabigol e Rafaella reatam o namoro recentemente, eles tem um relacionamento conturbado, marcado por idas e vindas e rumores de traições.

Recentemente, Rafaella deu entrevista dizendo que quer muito ser mãe. Ainda comentou “quem sabe no ano que vem, já está na agenda”. Será que o Neymar vai virar tio?

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.