Noiva de Oruam visita o rapper pela 1ª vez na cadeia e faz desabafo: 'Muito mais aliviada' Fernanda Valença deu detalhes do reencontro e disse que ele está bem 'dentro do possível' Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 14/08/2025 - 13h44 (Atualizado em 14/08/2025 - 13h46 )

Noiva de Oruam visitou o rapper na prisão Reprodução/Instagram

A influenciadora Fernanda Valença, noiva do rapper Oruam, fez sua primeira visita ao amado desde que ele foi preso. Após o encontro, ela fez um desabafo nas redes sociais.

O cantor está preso desde o dia 22 de julho e cumpre pena no presídio de Bangu 8, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

“Hoje eu fui encontrar o Mauro, finalmente. Eu estou muito mais aliviada. Mauro está bem, dentro da medida do possível. Está se cuidando, se alimentando. Acho que, pra gente que ama, a maior preocupação é essa. E nunca tira sorriso do rosto, nunca deixa de sorrir”, disse Fernanda.

Pois é... o clima foi de muito amor e troca de afeto, mesmo com a tensão que envolve o caso. E ela não poupou detalhes da visita:

‌



“Oramos, almoçamos, não nos desgrudamos. Ficamos brincando com as crianças, desenhando e conversamos muito com elas. Estou toda rabiscada, até Mauro rabiscou com caneta nas minhas tatuagens. Ele mandou um beijo para vocês, mandou dizer que ama vocês”, acrescentou.

❤️ Ai, o amor… mesmo com grades no meio!

‌



Oruam responde por sete crimes, incluindo tráfico de drogas, lesão corporal, ameaça, dano qualificado e desacato.

