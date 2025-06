Prefeita beija Belo durante show na Bahia e confessa paixão Tânia Yoshida surpreendeu o público ao subir no palco e dar um selinho no cantor Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 25/06/2025 - 13h58 (Atualizado em 25/06/2025 - 13h58 ) twitter

Prefeita de Conceição do Jacuípe beijou Belo após show do cantor Reprodução/Instagram/@taniayoshidaoficial

O que era para ser só mais um show virou cena de novela na Bahia! O cantor Belo foi surpreendido com um selinho no palco — e o detalhe que deixou todo mundo de queixo caído é que foi a prefeita da cidade quem tascou o beijo! 😳

A responsável pelo momento foi Tânia Yoshida (PSD), prefeita de Conceição do Jacuípe, a 101 km de Salvador. No fim da apresentação, ela subiu ao palco para agradecer... mas não parou por aí!

Com o microfone na mão, ela soltou uma declaração direta e cheia de sentimento. “Belo, é um sonho. Eu sou apaixonada pela sua vida. Eu amo de coração. Agora deixa eu te dizer uma coisa: eu não posso sair daqui sem te dar um beijo, viu?”

E não é que o Belo aceitou o selinho? A plateia foi à loucura, e o momento logo viralizou nas redes sociais!

‌



Nos comentários, os seguidores da prefeita não perderam tempo. “Eita mulher arretada!! 👏👏👏”, afirmou uma pessoa. “A melhor 😍😍😍”, escreveu outra. “Ela é babado, traiu e nem tá aí 😂”, disse uma terceira.

Então tá, né? 😅

