Príncipe George completa 12 anos e ganha novo retrato oficial da família real britânica Imagem foi divulgada nas redes dos príncipes de Gales e marca a tradição anual da realeza Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 22/07/2025 - 12h11 (Atualizado em 22/07/2025 - 12h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Príncipe George completa 12 anos nesta terça-feira (22) Reprodução/Instagram/@princeandprincessofwales

Quem diria que o tempo passou tão rápido? O príncipe George, filho mais velho de William e Kate Middleton, completa 12 anos nesta terça-feira (22), e a família real britânica manteve a tradição anual e divulgou uma foto oficial do herdeiro — que é o segundo na linha de sucessão ao trono.

“Feliz aniversário ao príncipe George”, escreveu o perfil oficial dos príncipes de Gales nas redes sociais.

RESUMO DA NOTÍCIA Príncipe George completa 12 anos nesta terça-feira, 22 de julho.

A família real britânica divulgou um novo retrato oficial do herdeiro.

A foto foi tirada pelo fotógrafo profissional Josh Shinner, não pela mãe, Kate Middleton.

Um vídeo foi compartilhado, mostrando George com seus irmãos, Charlotte e Louis. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

No entanto, diferente do que costuma acontecer, não foi Kate quem tirou a foto. Dessa vez, o responsável pelos cliques foi o fotógrafo profissional Josh Shinner, o mesmo que fez o ensaio da família no Natal de 2023.

E mais: o clique de George pode ter sido feito no inverno, no mesmo dia em que o caçula Louis posou para a foto divulgada no aniversário dele, em abril.

‌



O Palácio de Kensington também divulgou um vídeo fofo em que George aparece de mãos dadas com os irmãos, Charlotte e Louis.

Apesar de Kate adorar bancar a fotógrafa oficial dos filhos e já ter assinou vários registros íntimos da família, de vez em quando eles recorrem a profissionais de confiança.

‌



Em 2023, por exemplo, as fotos dos aniversários de George, Charlotte e Louis ficaram por conta de Millie Pilkington, fotógrafa queridinha da realeza, que também clicou o casamento de William e Kate e vive fotografando o rei Charles 3° e a rainha Camilla.

Veja o vídeo compartilhado por William e Kate:

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.