Rafael Cardoso passa por novo processo e pode pagar R$ 30 mil em indenização por danos morais Vizinha do ator promove ação por problemas estruturais e infiltrações Fabíola Reipert 30/06/2025 - 12h38

Após ser condenado a pagar indenização de R$ 25 mil por agredir o gerente de um bar no Rio de Janeiro, o ator Rafael Cardoso se envolveu em uma nova polêmica e está sendo processado pela sua vizinha.

Segundo nota da coluna da Fábia Oliveira, a ação pede a indenização no valor de R$ 30 mil por danos morais e materiais.

Rafael Cardoso (Foto Reprodução Redes Sociais)

A vizinha afirma que Cardoso utiliza do muro dela como suporte para descartar resíduos orgânicos, o que causa infiltrações e prejudica a estrutura da casa.

Ela disse que já solicitou educadamente para o ator parar, mas Rafael optou por registrar uma queixa-crime contra ela por “perturbar a tranquilidade”.

Outros vizinhos também reclamam do cheiro de queimado e da fumaça da casa de Rafael Cardoso que queima resíduos em seu quintal.

