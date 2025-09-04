Regina Duarte aparece de cadeira de rodas em mostra de arte; saiba o motivo
Atriz explicou que ficou com uma bolha no dedo do pé após usar uma bota
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
Regina Duarte, a eterna musa das novelas, deu um susto nos fãs ao circular de cadeira de rodas na SP-Arte, no Pavilhão da Bienal, em São Paulo, na última quarta-feira (3).
Mas calma, que a própria atriz explicou o motivo no Instagram. Segundo Regina, tudo começou devido a uma “bota maligna” que causou uma bolha no dedinho do pé esquerdo.
“Estive sofrendo com uma bolha no dedinho do pé esquerdo, causada por uma bota maligna. Em visita à maravilhosa mostra SP-Arte e massacrada por 3 horas de caminhada por 4 corredores com tudo que há de melhor na atual arte brasileira. O melhor de tudo vem agora: valeu! Tudo ali é muito forte, belo e inspirador”, desabafou ela.
Nos comentários, os fãs se mostraram preocupados e cheios de carinho: “Melhoras, orando pela recuperação total. Te amo! 😍💛🙏🏽“, escreveu uma pessoa. ”Tem que usar calçados bem confortáveis“, sugeriu outra. ”Só podia esse dedinho. Nem sei porque existe. Só pra sair fora da sandália e fazer calo“, brincou uma terceira.
✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp