Regina Duarte aparece de cadeira de rodas em mostra de arte; saiba o motivo Atriz explicou que ficou com uma bolha no dedo do pé após usar uma bota Fabíola Reipert 04/09/2025 - 14h35 (Atualizado em 04/09/2025 - 14h56 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Regina Duarte foi vista de cadeira de rodas na mostra SP-Arte em São Paulo.

A atriz explicou que isso se deve a uma bolha no pé esquerdo causada por uma bota.

Ela relatou a experiência em suas redes sociais, descrevendo a mostra como inspiradora.

Os fãs expressaram preocupação e carinho nos comentários, desejando sua recuperação. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Regina Duarte apareceu de cadeira de rodas em mostra de arte Reprodução/Instagram/@reginaduarte

Regina Duarte, a eterna musa das novelas, deu um susto nos fãs ao circular de cadeira de rodas na SP-Arte, no Pavilhão da Bienal, em São Paulo, na última quarta-feira (3).

Mas calma, que a própria atriz explicou o motivo no Instagram. Segundo Regina, tudo começou devido a uma “bota maligna” que causou uma bolha no dedinho do pé esquerdo.

“Estive sofrendo com uma bolha no dedinho do pé esquerdo, causada por uma bota maligna. Em visita à maravilhosa mostra SP-Arte e massacrada por 3 horas de caminhada por 4 corredores com tudo que há de melhor na atual arte brasileira. O melhor de tudo vem agora: valeu! Tudo ali é muito forte, belo e inspirador”, desabafou ela.

Nos comentários, os fãs se mostraram preocupados e cheios de carinho: “Melhoras, orando pela recuperação total. Te amo! 😍💛🙏🏽“, escreveu uma pessoa. ”Tem que usar calçados bem confortáveis“, sugeriu outra. ”Só podia esse dedinho. Nem sei porque existe. Só pra sair fora da sandália e fazer calo“, brincou uma terceira.

