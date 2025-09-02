Ruivinha de Marte anuncia estreia no fisiculturismo após ganhar 17 kg; veja o antes e o depois
Influenciadora saiu dos 43 kg para os 60 kg e agora se prepara para subir nos palcos
A influenciadora Anny Bergatin, mais conhecida como Ruivinha de Marte, está vivendo uma verdadeira transformação — e não é só no visual! 💪
Ela anunciou que vai estrear nas competições de fisiculturismo, após anos sendo alvo de críticas devido à magreza excessiva.
“Faz um ano que eu mudei o meu shape e hoje eu estou dando um segundo passo: rumo aos palcos do fisiculturismo, na categoria Biquíni. Hoje foi o meu anúncio oficial no evento da Musclefast”, contou a influenciadora nas redes sociais. 👙
Ruivinha revelou que saiu dos 43 kg e chegou aos 60 kg, resultado de treinos intensos e muita dedicação. Agora, com o apoio de uma equipe de especialistas, ela está focada na preparação para sua primeira competição.
“Eu não vou subir ainda com esse corpo, mas com a ajuda da minha equipe e outras pessoas que irão fazer parte deste projeto, eu sei que vou conseguir chegar onde eu quero.”
A mudança física veio acompanhada de uma nova mentalidade. No fim do ano passado, ela já havia comemorado a evolução:
“Eu comecei a dar mais importância na minha saúde e na minha mente. De julho para cá, me tornei uma nova mulher. Eu estou terminando o ano com o corpo que eu sempre sonhei.”
Com mais de 20 milhões de seguidores no TikTok e mais de 9 milhões no Instagram, Ruivinha conquistou o Brasil com humor, autenticidade e dança.
Agora, ela mostra que também leva jeito para a musculação e pretende explorar profissionalmente essa nova fase da carreira! 🏆
