Ruivinha de Marte anuncia estreia no fisiculturismo após ganhar 17 kg; veja o antes e o depois Influenciadora saiu dos 43 kg para os 60 kg e agora se prepara para subir nos palcos Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 02/09/2025 - 11h30 (Atualizado em 02/09/2025 - 11h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ruivinha de Marte vai estrear em campeonato de fisiculturismo Reprodução/Instagram/@ruivinhademarte

A influenciadora Anny Bergatin, mais conhecida como Ruivinha de Marte, está vivendo uma verdadeira transformação — e não é só no visual! 💪

Ela anunciou que vai estrear nas competições de fisiculturismo, após anos sendo alvo de críticas devido à magreza excessiva.

“Faz um ano que eu mudei o meu shape e hoje eu estou dando um segundo passo: rumo aos palcos do fisiculturismo, na categoria Biquíni. Hoje foi o meu anúncio oficial no evento da Musclefast”, contou a influenciadora nas redes sociais. 👙

Ruivinha revelou que saiu dos 43 kg e chegou aos 60 kg, resultado de treinos intensos e muita dedicação. Agora, com o apoio de uma equipe de especialistas, ela está focada na preparação para sua primeira competição.

‌



“Eu não vou subir ainda com esse corpo, mas com a ajuda da minha equipe e outras pessoas que irão fazer parte deste projeto, eu sei que vou conseguir chegar onde eu quero.”

A mudança física veio acompanhada de uma nova mentalidade. No fim do ano passado, ela já havia comemorado a evolução:

‌



“Eu comecei a dar mais importância na minha saúde e na minha mente. De julho para cá, me tornei uma nova mulher. Eu estou terminando o ano com o corpo que eu sempre sonhei.”

Com mais de 20 milhões de seguidores no TikTok e mais de 9 milhões no Instagram, Ruivinha conquistou o Brasil com humor, autenticidade e dança.

‌



Agora, ela mostra que também leva jeito para a musculação e pretende explorar profissionalmente essa nova fase da carreira! 🏆

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.