Saiba quanto Zé Felipe vai pagar de pensão aos filhos após se divorciar de Virginia Cantor vai desembolsar R$ 60 mil por mês aos três herdeiros do casal após acordo amigável Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 15/07/2025 - 13h57 (Atualizado em 15/07/2025 - 14h09 )

Zé Felipe define valor da pensão e guarda compartilhada com Virginia Reprodução/Instagram/@virginia

O divórcio de Virginia Fonseca e Zé Felipe foi oficialmente concluído, e com ele vieram as definições sobre a pensão para os filhos do casal.

Após acordo amigável na Justiça de Goiás, o cantor ficará responsável por pagar uma pensão mensal de R$ 60 mil, sendo R$ 20 mil para cada um dos três filhos.

Além disso, a guarda será compartilhada, mas com o lar da mãe como referência. Isso significa que Zé Felipe pode buscar os filhos, mas precisa avisar Virginia com 24 horas de antecedência.

A influenciadora também já voltou a usar o nome de solteira, retirando o sobrenome Costa do ex-marido e passando a se chamar Virginia Pimenta da Fonseca Serrão.

A divisão do patrimônio, assunto que ainda gera muita curiosidade, será discutida em outra ação judicial.

Com esse acordo, a ação que tratava da guarda foi arquivada, encerrando oficialmente essa etapa do processo de divórcio.

