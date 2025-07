Saiba quem é Felipe Amorim, cantor que surpreendeu Virginia Fonseca com caminhão de flores Autor de hits como ‘Sem Sentimento’ e ‘No Ouvidinho’, artista ganhou destaque nacional misturando forró, piseiro e pop Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 30/07/2025 - 13h21 (Atualizado em 30/07/2025 - 13h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Felipe Amorim enviou caminhão de rosas para Virginia Fonseca Reprodução/Instagram/@felipeamorimofc/@virginia

O envio de um caminhão repleto de rosas para Virginia Fonseca se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nos últimos dias... 👀🌹

A influenciadora apareceu surpresa com o presente nada discreto, e a internet, claro, entrou em modo investigação: seria uma reconciliação com Zé Felipe? Ou um novo affair à vista?

O mistério foi desfeito quando o nome do remetente veio à tona: o responsável pelo gesto foi o cantor e compositor Felipe Amorim.

Segundo o próprio artista, a iniciativa foi uma forma de agradecer pela repercussão de seu hit Eu Vou Na Sua Casa, que viralizou após ser divulgado diversas vezes por Virginia em seus stories, nos quais ela aparece dançando a música quase todos os dias.

‌



Em tom de brincadeira, Felipe comentou em uma das publicações da influenciadora: “Gostou? Só um presentinho de agradecimento por ter viciado todo mundo.” 💬

Mas afinal, quem é Felipe Amorim?

Natural de Fortaleza, o cantor nasceu em 21 de setembro de 1996 e começou sua trajetória nos bastidores da música, escrevendo para grandes nomes do forró e do piseiro, como Wesley Safadão, Xand Avião, Zé Vaqueiro e Os Barões da Pisadinha.

‌



Sua carreira solo teve início em 2020, mas foi em 2021 que Felipe ganhou projeção nacional com a faixa Sem Sentimento. No ano seguinte, consolidou seu nome com os sucessos No Ouvidinho e Toca o Trompete, que dominaram as principais playlists do país. 🎧

Misturando forró, piseiro, trap, funk e sertanejo, o artista desenvolveu uma sonoridade própria, com batidas dançantes e letras que conquistaram o público jovem. Em 2024, lançou a música Nossas Fotos em parceria com ninguém menos que Zé Felipe, ex-marido de Virginia. Coincidência?

‌



Hoje, Felipe Amorim se mantém entre os cantores mais tocados do país e segue em alta nas plataformas digitais.

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.