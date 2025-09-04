Saiba quem é Rejane Schumman, ex-atriz encontrada em situação desumana no Rio Grande do Sul Atriz que brilhou em novelas como ‘Dancin’ Days’ e ‘Pai Herói’ foi resgatada em condições precárias, sozinha e sem comida Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 04/09/2025 - 11h25 (Atualizado em 04/09/2025 - 11h26 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Rejane Schumann, ex-atriz de 74 anos, foi encontrada em situação de abandono em Porto Alegre.

A atriz, famosa por novelas nos anos 70 e 80, estava sozinha, sem comida e com sinais de demência.

Após o resgate, uma campanha foi iniciada para ajudar Rejane com alimentos e cuidados médicos.

A Policia Civil investiga a situação, com indícios de negligência e possível exploração.

Rejane Schumman foi resgatada em situação precária no RS Divulgação; Reprodução/Instagram/@deisefalci

Uma ex-atriz brasileira foi encontrada em situação de abandono total dentro de um apartamento em Porto Alegre (RS), e o caso tem comovido as redes sociais.

Durante uma operação de resgate de animais, realizada pela ativista Deise Falci com o apoio da Polícia Civil, quatro cães e dois gatos foram encontrados vivendo em meio à sujeira e ao descaso. Mas o que mais chocou foi a situação da moradora do local... 😢

Uma senhora debilitada, com sinais de demência, sem comida, sem água, sem tomar banho há meses, sozinha e sem qualquer apoio familiar. O cheiro forte já podia ser sentido da rua. O banheiro estava sem luz, e a casa, sem produtos de limpeza. O cenário era desolador.

A surpresa veio logo depois: aquela mulher era Rejane Schumann, de 74 anos, atriz que já fez parte do elenco de novelas históricas da TV Globo.

Você pode até não lembrar do nome, mas com certeza já viu o rosto dela! Rejane brilhou na televisão brasileira nas décadas de 1970 e 1980, com participações em sucessos como Dancin’ Days, O Astro, Pai Herói, Espelho Mágico e O Feijão e o Sonho.

Além da carreira como atriz, ela também atuou como jornalista e escritora, sempre com um perfil mais reservado, mas muito respeitado no meio artístico. Com talento, inteligência e elegância, Rejane marcou presença em tramas que estão na memória afetiva do público brasileiro.

Mesmo em meio a um cenário de abandono, ela não deixou seus animais passarem fome. A geladeira da atriz estava vazia, sem um único alimento, mas os cães e gatos tinham ração — o que comoveu profundamente a ativista responsável pelo resgate.

“Foi a primeira vez que senti uma vontade maior de resgatar uma pessoa do que os próprios animais”, contou Deise Falci, visivelmente abalada. “Ela estava com muita fome, mas os animais estavam alimentados. A geladeira estava completamente vazia. Não tinha nem água.”

Deise e outras voluntárias começaram a organizar a limpeza do apartamento, que estava em condições insalubres, e iniciaram uma mobilização para ajudar Rejane.

Uma vaquinha virtual foi aberta, e muitas pessoas estão se oferecendo para contribuir com mantimentos, apoio médico, produtos de higiene e cuidados com os animais. A atriz chorou ao receber ajuda e deu um abraço apertado na equipe que a acolheu.

Segundo Deise, apesar de momentos de confusão mental, Rejane tem muitos momentos de lucidez. É extremamente inteligente, conversa bem e se mostrou muito grata pela ajuda.

“Ela não é uma pessoa louca. Só está completamente sozinha e sem estrutura para cuidar de si mesma. Ela ficou muito feliz e emocionada. Chorou. Me deu um abraço enorme e apertado”, relatou.

A Polícia Civil também está investigando o caso. Pessoas que estariam com os cartões de crédito da atriz foram intimadas a depor, e há indícios de que ela pode estar sendo vítima de negligência ou até exploração.

Fica aqui o lembrete: por trás de muitos rostos conhecidos, há histórias que merecem ser ouvidas e ajudadas! ❤️

Veja o vídeo de Deise Falci na íntegra:

