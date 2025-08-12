Tirullipa revela reação da esposa após caso fora do casamento vir à tona Áudios e mensagens vazados expõem relacionamento secreto do humorista com jovem de 23 anos Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 12/08/2025 - 14h15 (Atualizado em 12/08/2025 - 14h15 ) twitter

Tirullipa afirmou que esposa sabia de caso extraconjugal Reprodução/Instagram

O clima pesou para o lado do humorista Tirullipa... Casado há mais de 15 anos com Stefânia Lemos, ele virou alvo de uma grande polêmica depois que áudios e mensagens vazaram, expondo um suposto relacionamento com Dani Lopez, de 23 anos, filha do ex-assessor dele, Duda Lopez.

As conversas indicam que os dois teriam vivido um relacionamento reservado, mesmo com Tirullipa ainda casado. Fontes próximas garantem que a aproximação aconteceu há cerca de um ano, quando Dani já estava solteira. A amizade teria evoluído de forma discreta — e longe dos olhos do pai dela.

Quem convivia com Tirullipa na época conta que ele dizia que seu casamento “não tinha mais vínculo afetivo” e que era mantido apenas em função das filhas. Mesmo assim, nunca houve separação oficial, e os encontros com Dani aconteciam em total sigilo, sem aparições públicas ou qualquer exposição nas redes.

Com a repercussão das mensagens, Tirullipa se manifestou em seu próprio perfil e publicou um pedido público de perdão. Ele confirmou que a esposa já sabia do caso, que tudo aconteceu no passado e que a situação já foi superada entre eles:

‌



“Extremamente envergonhado venho pedir perdão, mais uma vez, à minha família, aos meus fãs e quem acompanha o meu trabalho, diante das recentes notícias! Isso não aconteceu agora, isso é coisa do meu PASSADO. Esse episódio exposto foi superado quando caí na real e ainda na época, conversei com minha esposa, reconheci meu erro e pedi perdão comprometido a buscar toda mudança necessária para que eu não perdesse o que tenho de mais importante; minha família. Sei que errei, magoei as pessoas mais importantes da minha vida e desde então venho buscando todos os dias consertar meus erros.”

Tirullipa reforçou que está tentando mudar:

‌



“Condeno totalmente minhas atitudes do passado e sigo firme no propósito de não repeti-las. Hoje, minha prioridade é viver de forma honesta, respeitosa e transparente, honrando aqueles que acreditam em mim e no meu processo de transformação. Feridas levam tempo para serem curadas, mas não desistirei da minha família e estou buscando ajuda profissional e em todas as áreas para me tornar quem de fato preciso ser! Mais uma vez, perdão a todos que feri diante disso e para que minha família seja poupada de mais exposição peço que parem de atacar quem sequer merecia passar por isso!”

Será que a internet vai aceitar esse pedido de perdão ou o caldo já entornou de vez? 👀

