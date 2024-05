Torta de climão: ex-inimigas e rivais, Grazi e Isis Valverde vão fazer o mesmo filme Isis foi apontada como pivô da separação de Grazi e Cauã Reymond e as duas não se olhavam na cara

Alto contraste

A+

A-

Isis Valverde e Grazi Massafera farão um filme juntas (Reprodução/Instagram/@isisvalverde e Reprodução/Instagram/@massafera)

Gente, olha esse babado: Grazi Massafera e Isis Valverde estão confirmadas no filme Corrida dos Bichos. Isso mesmo que você leu. As duas, que foram inimigas e rivais no passado, e agora vão trabalhar juntas.

O pessoal da produção já está em alerta para evitar qualquer contratempo nos bastidores...

Quando Grazi e o ator Cauã Reymond terminaram o casamento em 2013, Isis Valverde foi apontada como pivô da separação.

A própria Grazi confirmou para um paparazzo que Cauã e Isis estavam juntos... Foi um escândalo na época. As atrizes ficaram anos se evitando.

Segundo o colunista Lucas Pasin, nem Grazi e nem Isis fizeram exigências em relação ao encontro uma com a outra nos bastidores. Ainda não foi confirmado se elas vão dividir cenas no filme, mas vão se encontrar na reunião de todo o elenco, nas gravações etc.. Xiii...

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.