Vera Fischer abre o jogo sobre romances: ‘Só gosto de homem pobre’

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A atriz Vera Fischer, aos 73 anos, fala sobre sua vida amorosa e prefere a liberdade de estar solteira.

Ela aprecia passar tempo em casa com amigos e não busca compromissos românticos no momento, apesar de ainda gostar de paquera.

A atriz desmentiu rumores de ter se casado com um bilionário, afirmando que só se interessa por "homens pobres".

Vera destacou sua independência e a capacidade das mulheres de se resolverem sozinhas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Vera Fischer revelou qual é o seu tipo ideal de homem Reprodução/Instagram/@verafischer

A atriz Vera Fischer surpreendeu os fãs ao falar abertamente sobre sua vida amorosa aos 73 anos. ❤️‍🔥

A artista, que estreou recentemente a peça O Casal Mais Sexy da América, em São Paulo, contou à revista Veja SP que prefere ficar sozinha, curtindo sua liberdade.

“Eu tenho minhas manias, gosto de ficar em casa, rir com meus amigos. E, olha, a mulher saudável hoje se resolve sozinha, viu, querido?”, disparou Vera, sem filtro.

Solteira no momento, ela confessou que ainda gosta de um clima de paquera, mas não quer saber de compromisso, não. “Agora, não vou mentir, gosto de um flerte. Mas não passa disso. Se chegar perto e chamar para jantar, não vou (risos)!”

‌



E o que dizer do tipo ideal de homem? Vera Fischer desmentiu, com bom humor, um dos boatos mais antigos sobre sua vida amorosa: o de que teria se casado com um bilionário.

A resposta veio na lata: “‘Ah, ela casou com um bilionário’. Onde isso? Eu só gosto de homem pobre (risos)”. 😂

