Vera Fischer abre o jogo sobre romances: ‘Só gosto de homem pobre’
Solteira, atriz fala de independência, rejeita bilionários e diz que se diverte em casa com os amigos
A atriz Vera Fischer surpreendeu os fãs ao falar abertamente sobre sua vida amorosa aos 73 anos. ❤️🔥
A artista, que estreou recentemente a peça O Casal Mais Sexy da América, em São Paulo, contou à revista Veja SP que prefere ficar sozinha, curtindo sua liberdade.
“Eu tenho minhas manias, gosto de ficar em casa, rir com meus amigos. E, olha, a mulher saudável hoje se resolve sozinha, viu, querido?”, disparou Vera, sem filtro.
Solteira no momento, ela confessou que ainda gosta de um clima de paquera, mas não quer saber de compromisso, não. “Agora, não vou mentir, gosto de um flerte. Mas não passa disso. Se chegar perto e chamar para jantar, não vou (risos)!”
E o que dizer do tipo ideal de homem? Vera Fischer desmentiu, com bom humor, um dos boatos mais antigos sobre sua vida amorosa: o de que teria se casado com um bilionário.
A resposta veio na lata: “‘Ah, ela casou com um bilionário’. Onde isso? Eu só gosto de homem pobre (risos)”. 😂
