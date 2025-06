Felipe Camargo relembra fim do casamento com Vera Fischer: 'Fui embora porque não tinha solução'

Felipe Camargo relembrou o fim do casamento com Vera Fischer, que durou de 1988 a 1995. "Fomos muito apaixonados e nós nos agredíamos", revelou o ator. "Fui embora porque não tinha mais solução", completou Felipe. Mesmo com a relação conturbada, ele disse que viveu "coisas lindas" com Vera, além do filho que tiveram juntos.



