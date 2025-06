Vestido de Jack Sparrow, Johnny Depp visita crianças com câncer em hospital na Espanha Ator tirou fotos, abraçou os pequenos e ainda levou presentes temáticos para eles Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 20/06/2025 - 12h48 (Atualizado em 20/06/2025 - 12h48 ) twitter

Johnny Depp visitou crianças com câncer na Espanha Reprodução/X/@IdiazAyuso

O ator Johnny Depp protagonizou um momento emocionante nesta segunda-feira (16), ao visitar crianças com câncer no Hospital Infantil Niño Jesús, em Madrid, na Espanha. ❤️

E não foi uma visita qualquer, não! Ele chegou vestido como o Capitão Jack Sparrow, personagem icônico da franquia Piratas do Caribe, e surpreendeu todo mundo! Depp tirou fotos, distribuiu abraços, fez truques com moedas e ainda levou presentinhos temáticos para os pequenos.

A ação foi discreta, mas comovente. Algumas crianças, por estarem imunossuprimidas, acompanharam tudo de longe, atrás de barreiras de vidro. Mesmo assim, ele interagiu com cada uma delas — com gestos, caretas e até improvisações que lembraram cenas dos filmes. Ele realmente entrou no personagem! 🏴‍☠️

Vale lembrar que Johnny Depp já participa de ações assim há anos, e a motivação é muito pessoal: sua filha, Lily-Rose Depp, enfrentou uma doença grave na infância. Desde então, o ator costuma visitar hospitais infantis ao redor do mundo, levando alegria para quem mais precisa.

Nas redes sociais, o gesto comoveu milhares de pessoas e viralizou rapidinho. A presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, agradeceu publicamente: “Uma nova surpresa no hospital da magia. Obrigada, Johnny Depp, por trazer alegria onde mais precisamos de esperança.”

No meio de tanta coisa ruim acontecendo por aí, ver um astro de Hollywood usando a fama para fazer o bem aquece o coração, né? 🥰

Nueva sorpresa en el Niño Jesús, el hospital de la magia. pic.twitter.com/qXiGWtar6y — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 18, 2025

