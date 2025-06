Acusado de não pagar pensão, Murilo Huff rebate a ex-sogra e mostra gasto de R$ 15 mil com o filho

Novo capítulo na briga entre Murilo Huff e a mãe de Marília Mendonça! Após Dona Ruth acusar o cantor de não pagar a pensão do pequeno Léo, o sertanejo expôs nas redes sociais os gastos de R$ 15 mil mensais com o filho. Entre as contas citadas por Murilo, estão R$ 9,1 mil de acompanhamento com psicólogo e R$ 4 mil de tratamento para diabetes. "Não estou aqui para atacar ninguém, mas não posso permitir falarem tantas mentiras a meu respeito", escreveu o cantor em publicação. Lembrando que, agora, ele e Dona Ruth estão disputando a guarda do menino na Justiça.



