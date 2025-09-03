Adriana Calcanhotto ganha processo contra companhia aérea e terá indenização de R$ 11 mil
Cantora teve malas extraviadas ao voltar da Europa e ficou sem figurino para um show
Boa notícia para Adriana Calcanhotto! A cantora será indenizada por uma companhia aérea após as malas dela serem extraviadas.
Na ocasião, em que estava voltando de uma turnê na Europa, ela ficou sem o figurino de um show. E, no dia seguinte, Adriana fez uma apresentação em Goiânia (GO), mas não conseguiu recuperar as roupas a tempo.
Agora, a empresa terá de pagar R$ 8 mil por danos morais e R$ 3 mil por danos materiais.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas