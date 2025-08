Adriane Galisteu revela que a mãe começou a ter problemas de memória

Adriane Galisteu revelou que a mãe, Dona Ema, de 76 anos, começou a ter problemas de memória. Em vídeo postado nas redes sociais, a apresentadora mostrou muito carinho pela mãe e explicou que Ema está com dificuldade para se lembrar eventos recentes, como jantares com a filha, mas fala facilmente do que aconteceu no passado.



