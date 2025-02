Álvaro Garnero fala sobre nova temporada do 50 por 1 no Domingo Espetacular: 'Lugares inusitados' No episódio de estreia, o destino é Uyuni, na Bolívia, onde o apresentador vai mostrar o maior e mais alto deserto de sal do mundo

Fabíola Reipert|Do R7 14/02/2025 - 17h31 (Atualizado em 14/02/2025 - 17h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share