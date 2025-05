Amado Batista esclarece se quer aumentar a família com a esposa de 23 anos

Será que vem aí o "Babytista"? Em entrevista exclusiva para A Hora da Venenosa de Curitiba (PR), Amado Batista revelou se quer ou não aumentar a família com a esposa de 23 anos, a ex-Miss Calita Franciele. "Qualquer gesto que ela [Calita] faça, as pessoas já imaginam um monte de coisa", explicou o cantor. Segundo ele, o casal não planeja ter um filho agora. "Vamos namorar a vida inteira", completou.



