Angélica revela regra na hora do jantar que garante a união da família

Angélica contou que impôs uma regra em casa e que vale para toda a família. Segundo ela, a hora da refeição precisa reunir todo mundo, o marido, Luciano Huck, e os três filhos, Joaquim, Benício e Eva, mas com um detalhe: ninguém pode usar o celular na mesa.

Angélica disse que, no começo, os herdeiros não gostaram, mas todo mundo se adaptou depois. Nas redes sociais, ela comentou sobre a mudança: "A conexão que importa é a da mesa, não a do wi-fi".

O costume nasceu da mãe da apresentadora, que também fazia essa proibição durante o jantar, e ela resolve replicar na criação dos filhos.

