Antônia Fontenelle detona Flávia Alessandra como musa de Carnaval

Antônia Fontenelle criticou Flávia Alessandra como a nova musa do Carnaval de 2025. “Com 50 anos vai ser musa do Salgueiro?”, debochou, também citando que a atriz “agora quer ser apresentadora porque se identifica muito com a Hebe [Camargo]”. As duas têm uma relação conflituosa desde 2012, quando o ator e diretor Marcos Paulo morreu.