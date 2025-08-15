Aos 72 anos, Bell Marques passa mal em corrida e precisa de ajuda na linha de chegada

Bell Marques, que tem 72 anos, passou mal durante uma corrida em Fortaleza (CE) e precisou de ajuda na linha de chegada. Em vídeo, o cantor aparece sendo carregado perto do fim do percurso. Segundo Bell, ele comeu algo que não fez bem ao organismo, mas confirmou que a corrida ocorreu normalmente.



