Aos 72 anos, Bell Marques passa mal em corrida e precisa de ajuda na linha de chegada

Em vídeo, o cantor aparece sendo carregado perto do fim do percurso

Fabíola Reipert|Do R7

Bell Marques, que tem 72 anos, passou mal durante uma corrida em Fortaleza (CE) e precisou de ajuda na linha de chegada. Em vídeo, o cantor aparece sendo carregado perto do fim do percurso. Segundo Bell, ele comeu algo que não fez bem ao organismo, mas confirmou que a corrida ocorreu normalmente.

