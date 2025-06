Apenas uma fã? Suposto affair de Henri Castelli desmente declaração do ator

O ator Henri Castelli foi fotografado no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, ao lado da enfermeira e criadora de conteúdo adulto Aline Limas. Inicialmente, o artista afirmou que Aline era "apenas uma fã" que pediu uma foto. No entanto, Aline desmentiu essa versão, afirmando que houve uma "conexão" entre eles e insinuando que a negação de Castelli se deve ao fato dela ser criadora de conteúdo adulto. "Pode negar publicamente, mas rolou uma conexão. Não foi só casual, ele sabe o que vivemos", declarou a mulher.



