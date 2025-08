Após agressão em bar, Rafael Cardoso faz acordo com idoso e pagará R$ 25 mil de indenização Ator quitará o valor para o gerente do estabelecimento no RJ em quatro parcelas

Fabíola Reipert|Do R7 06/08/2025 - 17h32 (Atualizado em 06/08/2025 - 17h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share