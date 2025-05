Após anos de brigas, Bruno Gagliasso publicou foto jantando com a mãe, Lúcia Gagliasso, e mostrou que fez as pazes com ela. Os dois teriam se desentendido por divergências políticas. Porém, o ator continua sem ter contato com o irmão, Thiago Gagliasso.



