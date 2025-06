Após cinco meses, Luciano Camargo conhece filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda

No último final de semana, Luciano Camargo conheceu sua sobrinha Clara, filha de Zezé Di Camargo com Graciela. O encontro aconteceu durante um show da dupla. A bebê assistiu à apresentação pela primeira vez ao lado do tio, usando fones de ouvido para proteção. Apesar de rumores sobre desavenças entre os irmãos devido a suas carreiras solo independentes, ambos continuam realizando shows juntos. A presença da criança no evento gerou discussões nas redes sociais sobre segurança e adequação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!