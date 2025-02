Após silêncio, Bruna Marquezine fala sobre aniversário de João Guilherme: 'Foi demais'

Bruna Marquezine rompeu o silêncio desde a festa do namorado João Guilherme no último final de semana. O ator e cantor publicou fotos da curtição de aniversário, inclusive uma ao lado de Bruna, e recebeu comentário da atriz: “Foi demais, você merece”. Esse foi o primeiro pronunciamento dela até o momento, em meio aos boatos de que teria se isolado da família do namorado durante a festa. Lembrando que Bruna não apareceu em nenhum registro da comemoração.