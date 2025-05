Arrependidos? Xamã e Sophie Charlotte reatam namoro e aparecem juntos em Paris

Xamã e Sophie Charlotte pegaram o público de surpresa ao reatar o namoro! Eles apareceram juntos em fotos em Paris, na França, no maior clima de romance. O casal se conheceu durante as gravações de uma novela e tinham anunciado o fim do relacionamento em março deste ano, durante o Carnaval. Veja!



