Assistente de palco de Ratinho acusa Seu Jorge de gritar com ela em aeroporto

Milene Pavorô, assistente de palco de Ratinho, falou sobre um episódio no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, em que recebeu gritos de Seu Jorge. Segundo Milene, ao se aproximar dele e cutucá-lo nas costas para pedir uma foto, o cantor não gostou nada e subiu o tom de voz. Depois da declaração da assistente em podcast, Seu Jorge se pronunciou. "A abordagem que ela fez foi muito abusiva", defendeu.



