Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Blog da Fabíola Reipert

Assistente de palco de Ratinho acusa Seu Jorge de gritar com ela em aeroporto

Milene Pavorô contou o episódio em entrevista a podcast: "Muito feio o que ele fez"

Fabíola Reipert|Do R7

Milene Pavorô, assistente de palco de Ratinho, falou sobre um episódio no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, em que recebeu gritos de Seu Jorge. Segundo Milene, ao se aproximar dele e cutucá-lo nas costas para pedir uma foto, o cantor não gostou nada e subiu o tom de voz. Depois da declaração da assistente em podcast, Seu Jorge se pronunciou. "A abordagem que ela fez foi muito abusiva", defendeu.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • famosos-e-celebridades
  • a-hora-da-venenosa
  • Aeroporto de Congonhas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.