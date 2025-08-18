Logo R7.com
Avião que levava Lauana Prado para Sorocaba (SP) faz pouso de emergência

Assessoria da cantora disse que a aeronave teve a porta de emergência aberta acidentalmente

Fabíola Reipert|Do R7

O avião que levava Lauana Prado do aeroporto de Anápolis (GO) para Sorocaba (SP) fez um pouso de emergência após 20 minutos da decolagem. Segundo a assessoria da cantora, a porta de emergência da aeronave foi aberta acidentalmente. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Ainda não há mais informações.

