Bárbara Evans sai descalça e de pijama para salvar a vida do cachorro de estimação
Influenciadora digital falou sobre o susto nas redes sociais: "Ele sem respirar, e eu desesperada"
Bárbara Evans relatou nas redes sociais um susto que passou com o cachorro de estimação. Ela saiu descalça e de pijama para levá-lo ao veterinário. "Ele sem respirar, e eu desesperada", relembrou Bárbara. A influenciadora digital contou que, durante o atendimento, foi removido um objeto do focinho do pet.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas