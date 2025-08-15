Logo R7.com
Bárbara Evans sai descalça e de pijama para salvar a vida do cachorro de estimação

Influenciadora digital falou sobre o susto nas redes sociais: "Ele sem respirar, e eu desesperada"

Fabíola Reipert|Do R7

Bárbara Evans relatou nas redes sociais um susto que passou com o cachorro de estimação. Ela saiu descalça e de pijama para levá-lo ao veterinário. "Ele sem respirar, e eu desesperada", relembrou Bárbara. A influenciadora digital contou que, durante o atendimento, foi removido um objeto do focinho do pet.

