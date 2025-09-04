Bateu saudade? Zé Felipe viaja para a cidade de Ana Castela duas vezes em três dias
E ainda: as mães dos artistas, Poliana Rocha e Michele Castela, começaram a se seguir nas redes sociais
De vento em popa! Parece que é assim que anda o affair de Ana Castela e Zé Felipe que, até agora, só está nos rumores e não foi confirmado.
O cantor viajou para Londrina, a cidade da Boiadeira, duas vezes em apenas três dias. "O jatinho dele não sai mais de lá", brincou Fabíola Reipert. Será que bateu saudade?
Os dois já viajaram para a Disney juntos, fizeram dueto de mãos dadas em um show e estariam até aproximando as mães.
Isso porque Poliana Rocha e Michele Castela começaram a se seguir nas redes sociais e não passaram despercebidas pelos fãs.
Enquanto isso, a ex de Zé Felipe, Virginia Fonseca, parece ter feito a fila andar também ao ser flagrada em iate de luxo com Vini Jr..
