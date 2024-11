Belo se torna avô pela quarta vez e comemora chegada do mais novo neto

Tem cheirinho de bebê na área! Belo se tornou avô mais uma vez após a chegada do pequeno Arthur, fruto do relacionamento de seu filho Paulo Arthur com Isabelle Oliveira. Esse é o quarto neto do cantor, que fez questão de comemorar a chegada do bebê nas redes sociais. “Que sorte eu tenho, vovô aqui está muito babão”, escreveu Belo em publicação. Veja!