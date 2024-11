Beto Barbosa, conhecido como o Rei da Lambada, deu detalhes sobre seu casamento discreto com uma mulher 42 anos mais nova do que ele. A esposa tem, atualmente, 27 anos de idade e se uniu a ele aos 15. “É exatamente a pessoa que eu precisava para me ajudar nesse esquema de shows, produção, contrato”, comentou. Confira!