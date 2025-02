Brad Pitt faz alerta após caso de mulher francesa que caiu em golpe e perdeu R$ 5,2 milhões

Após um caso ter repercussão mundial, Brad Pitt resolveu se pronunciar e alertar os fãs. Uma mulher francesa perdeu R$ 5,2 milhões ao cair em um golpe em que pensava ter um romance virtual com o ator. Ela recebia fotos e mensagens do criminoso, que usou até inteligência artificial. "É horrível que golpistas se aproveitem do forte vínculo entre fãs e celebridades", declarou Brad Pitt. "Um lembrete importante para não responder a mensagens on-line não-solicitadas, especialmente de atores que não estão presentes nas redes sociais", pontuou o astro de Hollywood.