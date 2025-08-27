Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank levam amigo para viagem de lua de mel após renovação de votos

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank fizeram a renovação de votos de 15 anos de casamento e comemoraram em grande estilo com uma viagem à Itália! O que chamou atenção foi a presença inesperada do amigo do casal, Léo Fuchs, durante essa lua de mel. Bruno explicou que, na verdade, eles que invadiram o passeio do colega, que estava viajando com o namorado.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!