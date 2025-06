Caio Blat defende paixão por colegas no trabalho: ‘Melhor lugar’

Caio Blat, aos 45 anos, defende que o ambiente de trabalho é o "melhor lugar" para se apaixonar. "Sempre me apaixonei e me envolvi com pessoas em trabalhos que mudaram a minha vida", declarou o ator em entrevista a Fernanda Gentil. Caio foi casado com as atrizes Luísa Arraes e Maria Ribeiro e teve relacionamentos com Mariana Ximenes e a cantora Preta Gil. Desde o término do casamento de sete anos com Luísa Arraes, ele está solteiro.



